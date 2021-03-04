Хачанов и Рублев не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире в Роттердаме

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев на турнире парного разряда в Роттердаме уступили немцу Кевину Кравицу и румыну Хоря Текэу со счетом 3:6, 4:6.

Встреча длилась 56 минут. Россияне сделали 7 эйсов, совершили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трех.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Кевин Кравиц/Хоря Текэу (Германия/Румыния) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4