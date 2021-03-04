Хачанов и Рублев не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире в Роттердаме
20:40
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев на турнире парного разряда в Роттердаме уступили немцу Кевину Кравицу и румыну Хоря Текэу со счетом 3:6, 4:6.
Встреча длилась 56 минут. Россияне сделали 7 эйсов, совершили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трех.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Кевин Кравиц/Хоря Текэу (Германия/Румыния) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4
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