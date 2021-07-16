Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Бруксби обыграл Гойовчика и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

21:41

Американский теннисист Дженсон Бркусби победил немца Петера Гойовчика (6:0, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).

В полуфинале он сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Максим Кресси (США)

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженсон Бруксби (США) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:0, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Он перенес массу заболеваний, пил, бил жену и ушел из жизни после драки с другом. Горди Хоу говорил, что не видел вратаря сильнее
Спящую москвичку попытались изнасиловать в собственной квартире
Точка невозврата: что ждет Зеленского после ухода Авакова?
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Боярского
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд