Бруксби обыграл Гойовчика и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
21:41
Американский теннисист Дженсон Бркусби победил немца Петера Гойовчика (6:0, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).
В полуфинале он сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Максим Кресси (США)
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженсон Бруксби (США) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:0, 6:3
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