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Сегодня, 14:50

Британец Эванс в полуфинале турнира в Сиднее сыграет с Карацевым

Виктория Кравченко

Британский теннисист Дэниэл Эванс обыграл американца Максима Кресси (6:4, 7:6 7:5) в четвертьфинале турнира в Сиднее.

В полуфинальной игре Эванс встретится с Асланом Карацевым, который ранее обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 3:6, 6:2).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэл Эванс (Великобритания, 3) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
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