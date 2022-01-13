Британец Эванс в полуфинале турнира в Сиднее сыграет с Карацевым
Британский теннисист Дэниэл Эванс обыграл американца Максима Кресси (6:4, 7:6 7:5) в четвертьфинале турнира в Сиднее.
В полуфинальной игре Эванс встретится с Асланом Карацевым, который ранее обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 3:6, 6:2).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэл Эванс (Великобритания, 3) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (7:5)
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