Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее
Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее после отказа бельгийца Давида Гоффена продолжить встречу.
В полуфинале Маррей сыграет с американцем Райлли Опелкой.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:2 отказ 2-го игрока.
Райлли Опелка (США, 4) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:4), 6:2
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