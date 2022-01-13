Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в Сиднее после отказа бельгийца Давида Гоффена продолжить встречу.

В полуфинале Маррей сыграет с американцем Райлли Опелкой.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:2 отказ 2-го игрока.

Райлли Опелка (США, 4) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:4), 6:2