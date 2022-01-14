Энди Маррей вышел в финал турнира ATP впервые с 2019 года

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей вышел в финал турнира ATP в Сиднее (Австралия).

В полуфинале британец обыграл американца Райлли Опелку в трех сетах.

Маррей вышел в финал турнира ATP впервые с октября 2019 года. Тогда британец обыграл Стэна Вавринку (3:6, 6:4, 6:4) в финале турнира в Антверпене (Бельгия).

В финале турнира в Сиднее Маррей встретится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Райлли Опелка (США, 4) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4