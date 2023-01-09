Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:31

Гоффен обыграл Бублика в первом круге турнира в Окленде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бельгиец Давид Гоффен обыграл казахстанца Александра Бублика в первом круге турнира ATP в Окленде (Новая Зеландия) — 6:3, 6:4.

В другом матче француз Констан Лестьенн обыграл аргентинца Педро Качина — 6:3, 6:1.

Американец Дженсон Бруксби победил итальянца Фабио Фоньини — 6:7 (2:7), 6:1, 6:3.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан, 5) — 6:3, 6:4

Констан Лестьенн (Франция) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 6:1

Дженсон Бруксби (США) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:3

Теннис
Александр Бублик
Давид Гоффен
Фабио Фоньини
0
Читайте также
«Пошел бы в Россию пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович после победы в Аделаиде больше получаса раздавал автографы и подарил почти все свои вещи

Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости