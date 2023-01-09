Гоффен обыграл Бублика в первом круге турнира в Окленде
Бельгиец Давид Гоффен обыграл казахстанца Александра Бублика в первом круге турнира ATP в Окленде (Новая Зеландия) — 6:3, 6:4.
В другом матче француз Констан Лестьенн обыграл аргентинца Педро Качина — 6:3, 6:1.
Американец Дженсон Бруксби победил итальянца Фабио Фоньини — 6:7 (2:7), 6:1, 6:3.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан, 5) — 6:3, 6:4
Констан Лестьенн (Франция) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 6:1
Дженсон Бруксби (США) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:3
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