Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России после обновленного рейтинга ATP. Он обошел соотечественника Даниила Медведева и теперь занимает 6-е место. Победитель US-Open-2021 опустился на 8-ю строчку.
Среди других изменений в топ-10: датчанин Хольгер Руне вошел в лучшую десятку, сместив оттуда поляка Хуберта Хуркача (11-я строчка).
Аслан Карацев поднялся на семь позиций и теперь — 52-й. Роман Сафиуллин потерял 10 мест и занимает 98-ю строчку рейтинга ATP.
Рейтинг ATP от 9 января 2023 года:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070.
6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3930.
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895.
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860.
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3585.
10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885...
52 (59). Аслан Карацев (Россия) — 875...
98 (88). Роман Сафиуллин (Россия) — 563.