Баутиста Агут разгромил Маррея во втором раунде турнира в Дохе
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил британца Энди Маррея (6:0, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Дохе (Катар).
Матч продолжался один час и восемь минут. Следующим соперником испанца станет победитель пары Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:0, 6:1
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