Баутиста Агут разгромил Маррея во втором раунде турнира в Дохе

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил британца Энди Маррея (6:0, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и восемь минут. Следующим соперником испанца станет победитель пары Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:0, 6:1