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Сегодня, 19:39

Баутиста Агут разгромил Маррея во втором раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил британца Энди Маррея (6:0, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и восемь минут. Следующим соперником испанца станет победитель пары Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:0, 6:1

Теннис
Энди Маррей
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