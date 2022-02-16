Пуй обыграл Грикспура в первом раунде турнира в Марселе
Французский теннисист Люка Пуй победил представителя Нидерландов Таллона Грикспура (7:5, 3:6, 6:1) в матче первого раунда турнира АТР в Марселе (Франция).
Матч продолжался два часа и 19 минут. Следующим соперником Пуя станет представитель Молдавии Раду Албот.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Люка Пуй (Франция, WC) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — 7:5, 3:6, 6:1
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