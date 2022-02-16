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Сегодня, 20:04

Пуй обыграл Грикспура в первом раунде турнира в Марселе

Евгений Петров
Корреспондент

Французский теннисист Люка Пуй победил представителя Нидерландов Таллона Грикспура (7:5, 3:6, 6:1) в матче первого раунда турнира АТР в Марселе (Франция).

Матч продолжался два часа и 19 минут. Следующим соперником Пуя станет представитель Молдавии Раду Албот.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Пуй (Франция, WC) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — 7:5, 3:6, 6:1

Теннис
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