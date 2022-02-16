Марин Чилич вышел в третий круг турнира в Дохе, где может сыграть с Хачановым

Хорвартский теннисист Марин Чилич обыграл голландца Ботик ван де Зандсюлпа (6:3, 7:5) во втором круге одиночного разряда турнира в Дохе. В третьем круге хорват сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Доха (Катар) Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open Призовой фонд 1 071 030 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Марин Чилич (Хорватия, 4, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:3, 7:5