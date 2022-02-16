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Сегодня, 17:37

Марин Чилич вышел в третий круг турнира в Дохе, где может сыграть с Хачановым

Виктория Кравченко

Хорвартский теннисист Марин Чилич обыграл голландца Ботик ван де Зандсюлпа (6:3, 7:5) во втором круге одиночного разряда турнира в Дохе.

В третьем круге хорват сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 4, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:3, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
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