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Баутиста-Агут обыграл Макдональда и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

20:56

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Испанец сделал 2 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Баутиста-Агут встретится с хорватом Марином Чиличем, который ранее обыграл Карена Хачанова.

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Сергей Разин все материалы автора
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