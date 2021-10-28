Зверев обыграл Де Минаура и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
21:33
Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира в Вене обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:2, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Немец сделал 17 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Зверев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:2
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю