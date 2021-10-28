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Зверев обыграл Де Минаура и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

21:33
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Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира в Вене обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Немец сделал 17 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Зверев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора
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