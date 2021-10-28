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Рууд обыграл Сонего во втором раунде турнира в Вене

20:18
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 4:6, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Вене (Австрия).

Следующим соперником Рууда станет еще один представитель Италии Янник Синнер.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 4:6, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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