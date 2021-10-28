Рууд обыграл Сонего во втором раунде турнира в Вене
20:18
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 4:6, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Вене (Австрия).
Следующим соперником Рууда станет еще один представитель Италии Янник Синнер.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 4:6, 6:4
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