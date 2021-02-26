Баутиста Агут, Гойовчик, Герасимов и Гоффен вышли в полуфинал турнира в Монпелье

На турнире АТР в Монпелье (Франция) завершились матчи 1/4 финала. В полуфинал пробились испанец Роберто Баутиста Агут, немец Петер Гойовчик, белорус Егор Герасимов и бельгиец Давид Гоффен.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 262 170 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 1) — Уго Умбер (Франция, 6) — 6:3, 6:3

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Деннис Новак (Австрия) — 6:4, 6:1

Егор Герасимов (Белоруссия) — Алехандро Давидович (Испания) — 4:6, 6:4, 7:5

Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Лоренцо Сонего (Италия, 7) — 6:4, 6:4