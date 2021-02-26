Медведев через неделю может стать второй «ракеткой» мира

Российский теннисист Даниил Медвеедв в случае выхода в финал турнира в Роттердаме может стать второй «ракеткой» мира.

По состоянию на 26 февраля, разница между Медведевым и испанским теннисистом Рафаэлем Наделем, который находится на втором месте, составляет 145 очков. В случае выхода в финал турнира российский спортсмен обгонит испанца и впервые в карьере станет вторым в списке лучших теннисистов мира.

25 февраля стало известно, что Надаль пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы спины.

Соревнования в Роттердаме пройдут с 1 по 7 марта.