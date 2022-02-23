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Сегодня, 20:37

Соболенко победила Тайхманн и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила швейцарку Жиль Тайхманн (6:2, 6:1) в матче третьего раунда.

Матч продолжался один час и пять минут. Следующей соперницей белоруски станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свентек (Польша, 7).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:2, 6:1

Теннис
Арина Соболенко
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