Соболенко победила Тайхманн и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила швейцарку Жиль Тайхманн (6:2, 6:1) в матче третьего раунда.
Матч продолжался один час и пять минут. Следующей соперницей белоруски станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свентек (Польша, 7).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:2, 6:1
Новости