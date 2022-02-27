Баэс обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел в финал турнира в Сантьяго

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Сантьяго обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Аргентинец сделал 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В финале Баэс встретится с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Педро Мартинес (Испания).

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 475 960 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 7) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2) — 6:4, 4:6, 6:2