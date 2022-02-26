Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире в Дубае.

26 февраля 24-летний Рублев в финале турнира победил чеха Иржи Веселы со счетом 6:3, 6:4.

«Стоит его похвалить. В принципе он был фаворитом в сегодняшнем матче. Сыграл в своем стиле, достаточно надежно. Выше всяких похвал. Для нас это ранний сезон, и Рублев показал хороший уровень готовности! По всем компонентам был чуть лучше соперников. Для нас это неосновной турнир. Выиграл и хорошо! Думать о том, победит или нет не приходилось. У нас другие задачи», — сказал Тарпищев «СЭ».

Для Андрея Рублева это десятая победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее в феврале он выиграл турнир в Марселе.