Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько (Мексика).

В финале Надаль обыграл британца Кэмерона Норри в двух сетах — 6:4, 6:4.

Напомним, в полуфинале испанец победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — 6:4, 6:4