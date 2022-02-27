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Сегодня, 08:11

Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько

Иван Торопцев
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько (Мексика).

В финале Надаль обыграл британца Кэмерона Норри в двух сетах — 6:4, 6:4.

Напомним, в полуфинале испанец победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — 6:4, 6:4

Теннис
Рафаэль Надаль
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