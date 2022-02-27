Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько (Мексика).
В финале Надаль обыграл британца Кэмерона Норри в двух сетах — 6:4, 6:4.
Напомним, в полуфинале испанец победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — 6:4, 6:4
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