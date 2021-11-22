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За фальшивые документы о вакцинации ATP будет наказывать игроков штрафом и дисквалификацией

21:09
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ATP будет наказывать теннисистов за фальшивые данные о вакцинации, сообщает L'Equipe.

По информации источника, за подделку сертификатов предусмотрены штраф в размере до 100 тысяч долларов и отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Ранее директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что только привитые теннисисты смогут принять участие турнире.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/L-atp-va-punir-les-joueurs-au-carnet-de-vaccination-falsifie/1300459

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