За фальшивые документы о вакцинации ATP будет наказывать игроков штрафом и дисквалификацией

ATP будет наказывать теннисистов за фальшивые данные о вакцинации, сообщает L'Equipe.

По информации источника, за подделку сертификатов предусмотрены штраф в размере до 100 тысяч долларов и отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Ранее директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что только привитые теннисисты смогут принять участие турнире.