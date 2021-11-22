За фальшивые документы о вакцинации ATP будет наказывать игроков штрафом и дисквалификацией
21:09
ATP будет наказывать теннисистов за фальшивые данные о вакцинации, сообщает L'Equipe.
По информации источника, за подделку сертификатов предусмотрены штраф в размере до 100 тысяч долларов и отстранение от соревнований на срок до трех лет.
Ранее директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что только привитые теннисисты смогут принять участие турнире.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/L-atp-va-punir-les-joueurs-au-carnet-de-vaccination-falsifie/1300459
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю