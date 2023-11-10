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Сегодня, 21:30

ATP Finals 2023: как распределяются призовые на Итоговом турнире

Победитель Итогового турнира ATP-2023 заработает 4,8 миллиона долларов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Стал известен призовой фонд Итогового турнира ATP в 2023 году. Он составил 15 миллионов долларов это 1,7 процента больше, чем в прошлом году. Победитель заработает почти 5 миллионов долларов (при условии побед во всех матчах группового этапа).

Распределение призовых на Итоговом турнире ATP в 2023 году

  • Проигравший все матчи в группе — 325 тычяч долларов.
  • Стадия 1/2 финала — 1, 495 миллиона долларов*.
  • Финал — 2,6 миллиона долларов*.
  • Победитель турнира — 4,801 миллиона долларов*.

*Сумма указана с учетом побед во всех матчах группового этапа.

Итоговый турнир среди мужчин проходит ежегодно и по трандиции завершает профессиональный сезон. Матчи состоятся на арене Pala Alpitour в Турине с 12 по 19 ноября.

В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году. В этом году на ATP Finals сыграют Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Хольгер Руне (Дания).

Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович.

Медведев и Рублев вступают в борьбу за рекордные призовые ATP Finals

Теннис
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