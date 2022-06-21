ATP разрешит коучинг со второй половины сезона
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) разрешит коучинг со второй половины сезона, сообщает пресс-служба организации.
Начиная с 11 июля тренерам можно будет подсказывать своим подопечным с определенных мест во время квалификаций и матчей основной сетки турниров ATP. Кроме того, коучинг будет доступен и на турнире US Open.
Полный перечень условий коучинга:
— Тренер должен сидеть на отведенном месте,
— Коучинг (вербальный и невербальный) разрешен только в том случае, если он не прерывает игру и не мешает сопернику,
— Вербальный коучинг разрешен только если игрок на одной стороне с тренером,
— Невербальный коучинг разрешен всегда,
— Вербальный коучинг должен состоять из нескольких слов и/или коротких фраз,
— Тренеры не могут общаться со своими игроками, когда те покидают корт по любой причине,
— Наказания и штрафы по-прежнему применяются за злоупотребления перечисленными условиями.