Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:52

ATP разрешит коучинг со второй половины сезона

Читать «СЭ» в

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) разрешит коучинг со второй половины сезона, сообщает пресс-служба организации.

Начиная с 11 июля тренерам можно будет подсказывать своим подопечным с определенных мест во время квалификаций и матчей основной сетки турниров ATP. Кроме того, коучинг будет доступен и на турнире US Open.

Полный перечень условий коучинга:

— Тренер должен сидеть на отведенном месте,

— Коучинг (вербальный и невербальный) разрешен только в том случае, если он не прерывает игру и не мешает сопернику,

— Вербальный коучинг разрешен только если игрок на одной стороне с тренером,

— Невербальный коучинг разрешен всегда,

— Вербальный коучинг должен состоять из нескольких слов и/или коротких фраз,

— Тренеры не могут общаться со своими игроками, когда те покидают корт по любой причине,

— Наказания и штрафы по-прежнему применяются за злоупотребления перечисленными условиями.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/off-court-coaching-trial-2022
Теннис
1
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасанова проиграла Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге. Матч прерывали из-за темноты
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости