ATP разрешит коучинг со второй половины сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) разрешит коучинг со второй половины сезона, сообщает пресс-служба организации.

Начиная с 11 июля тренерам можно будет подсказывать своим подопечным с определенных мест во время квалификаций и матчей основной сетки турниров ATP. Кроме того, коучинг будет доступен и на турнире US Open.

Полный перечень условий коучинга:

— Тренер должен сидеть на отведенном месте,

— Коучинг (вербальный и невербальный) разрешен только в том случае, если он не прерывает игру и не мешает сопернику,

— Вербальный коучинг разрешен только если игрок на одной стороне с тренером,

— Невербальный коучинг разрешен всегда,

— Вербальный коучинг должен состоять из нескольких слов и/или коротких фраз,

— Тренеры не могут общаться со своими игроками, когда те покидают корт по любой причине,

— Наказания и штрафы по-прежнему применяются за злоупотребления перечисленными условиями.