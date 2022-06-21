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Сегодня, 20:17

Халеп отыгралась с 0:3 во втором сете и одержала волевую победу в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

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Румынская теннисистка Симона Халеп одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) — 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором сете румынка, проигрывая 0:3, выиграла шесть геймов подряд.

Во втором круге Халеп встретится с Тамарой Зиданшек (Словения).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 4) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Симона Халеп
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