Халеп отыгралась с 0:3 во втором сете и одержала волевую победу в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) — 4:6, 6:3, 6:4.
Во втором сете румынка, проигрывая 0:3, выиграла шесть геймов подряд.
Во втором круге Халеп встретится с Тамарой Зиданшек (Словения).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:4
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