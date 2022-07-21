Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Читать «СЭ» в

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана во втором круге турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 1 час и 58 минут и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 3:6, 6:3, 6:4