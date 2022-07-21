Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана во втором круге турнира в Гамбурге (Германия).
Игра длилась 1 час и 58 минут и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 3:6, 6:3, 6:4
Новости