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Сегодня, 14:10

Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Алексей Еремин
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Российский теннисист Аслан Карацев обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана во втором круге турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 1 час и 58 минут и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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