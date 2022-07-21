Музетти о четвертьфинале турнира в Гамбурге: «Мы очень близкие друзья с Фокина»

Музетти рассказал о близкой дружбе с Фокина перед игрой в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящей игры с испанцем Алехандро Давидович Фокина в четвертьфинале на турнире в Гамбурге (Германия).

«Мы очень близкие друзья с Фокина, особенно в последнее время, — цитирует ATP Tour Музетти. — Мы всегда вместе тренируемся и проводим время вместе. Очень приятно играть против него. Сегодня мы шутили о встрече в четвертьфинале. Мы оба сделали это, и точно получим удовольствие от игры».

Во втором круге турнира в Гамбурге 20-летний Музетти обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (6:4, 7:5). 23-летний Фокина одержал победу в игре со словаком Йозефом Коваликом (6:2, 6:2).