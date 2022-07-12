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Сегодня, 18:50

Карацев проиграл в парном разряде в первом круге турнира в Бостаде

Алексей Еремин
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Российский теннисист Аслан Карацев и австриец Филипп Освальд проиграли испанцу Пабло Карреньо Бусте и португальцу Жоау Соузе в парном разряде в первом круге турнира в Бостаде (Швеция).

Игра длилась 1 час и 42 минуты и закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Ранее Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в одиночном разряде (6:0, 2:6, 6:4).

В следующем круге Буста и Соуза сыграют с победителями игры Ариэль Беар/Томислав Бркич (Уругвай/Босния и Герцеговина) — Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия, 2).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста/Жоау Соуза (Испания/Португалия) — Аслан Карацев/Филипп Освальд (Россия/Австрия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Теннис
Аслан Карацев
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