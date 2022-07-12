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Сегодня, 23:21

Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

Иван Шитик
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг турнира в американском Ньюпорте. На старте соревнований он без особых усилия разобрался с представителем США Сэмом Куэрри — 6:2, 6:0.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open

Призовой фонд 665 330 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, 6) — Сэм Куэрри (США) — 6:2, 6:0

Кантен Алис (Франция) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:3

Макс Перселл (Австралия, WC) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 1:6, 7:5

Бенжамен Бонзи (Франция, 5) — Уильям Блумберг (США, Q) — 2:6, 6:3, 6:2

Кристофер Юбенкс (США, Q) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 7:5

Джеймс Дакуорт (Австралия, 8) — Лайам Броади (Великобритания, Q) — 6:2, 4:6, 6:2

Адриан Маннарино
Сэм Куэрри
Энди Маррей
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