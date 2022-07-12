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Белорусская теннисная федерация прокомментировала причастность Яцыка к договорным матчам Карацева

Алексей Еремин
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Руководитель Белорусской теннисной федерации (БТФ) Сергей Руденко прокомментировал причастность бывшего тренера Аслана Карацева Егора Яцыка к договорным матчам.

«Хотелось бы отметить, что Егор Яцык, бывший наставник Карацева, не является членом Белорусской теннисной федерации. Являясь в прошлом спортсменом, осуждаю действия атлетов в любых видах спорта, связанные с договорными матчами и ставками. Разделяю позицию властей всех стран в мире, которые борются с этим злом», — цитирует RT Руденко.

10 июля на немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе. В нем утверждается, что Яцык мог предлагать теннисистам деньги за сдачу матчей, а сам Карацев мог быть замешан в пяти подобных поединках. Сообщалось, что российский теннисист мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году. Спортсмена также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.

Аслан Карацев. Карацева обвинили в договорных матчах. Также под подозрением его экс-тренер

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1025166-belorussiya-tennis-federaciya
Теннис
Аслан Карацев
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