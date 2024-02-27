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27 февраля, 16:24

Рублев заявил, что делает акцент на психологическом состоянии на турнире в Дубае

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что для него важно сохранить текущее психологическое состояние по ходу турнира в Дубае.

«Главное, чтобы я дальше психологически находился в таком состоянии, как в первом матче турнира. Если я дальше так смогу сделать — это будет большой прогресс для меня. Физически я в хорошем состоянии. Пока о целях на турнире в Дубае даже не хочу думать», — приводит ТАСС слова Рублева.

В понедельник Рублев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче первого круга турнира ATP в Дубае. Его следующим соперником станет победитель встречи Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция). Турнир в Дубае проходит с 26 февраля по 2 марта.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
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