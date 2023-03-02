Рублев обыграл ван де Зандсюлпа и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/4 финала турнира Рублев победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:3). Встреча спортсменов продолжалась 1 час 55 минут.

Российский теннисист девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Ван де Зандсюлп совершил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале турнира Рублев сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:3)

Александр Зверев (Германия, 7) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:5, 6:4