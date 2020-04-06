Андрей Рублев: «Морально готов к тому, что весь год отменится»

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что морально готов к отмене сезона-2020. Из-за пандемии коронавируса уже был отменен Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесен на осень.

— Хочется верить, что начнем играть в конце лета. Хотя на самом деле в голове я уже принял вариант, при котором весь год отменится, и морально уже готов к такому сценарию, — цитирует ТАСС Рублева. — При этом хочется верить, что играть начнем в конце лета и доиграем месяц или два этого сезона. Хочется в этом году выйти на корт и сыграть, посмотрим, как будет, вдруг случится какое-то чудо, и все пройдет намного быстрее, чем многие прогнозируют.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.