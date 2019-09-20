Андрей Рублев: «Если Медведев легко меня обыграет, значит, таков мой уровень»

Андрей Рублев после победы над Ричардом Беранкисом во втором круге St. Petersburg Open (6:4, 6:7 (5:7), 6:1) рассказал, за счет чего переиграл соперника из Литвы и чего ждет от встречи с Даниилом Медведевым.

— Я знал, что Ричи — хороший теннисист, у него очень агрессивная игра, и он любит играть в быстром темпе. Я понимал, что, чтобы выигрывать очки, надо этот темп поддерживать или пытаться самому ускорить, чтобы он мог не успеть. На самом деле в таких условиях, как здесь, очень тяжело играть в быстром темпе. Но в важные моменты либо он ошибался, либо я хорошо играл, поэтому сложилось все хорошо, — сказал Рублев.

— Вы не так давно играли с Даниилом Медведевым, в том матче вы ему уступили. Как считаете, за счет чего можно обыграть его, когда он на таком кураже?

— Нет ничего такого, за счет чего я могу его обыграть. Надо просто выходить и показывать, на что я способен. Стараться изо всех сил. Если этого хватит, чтобы с ним побороться, значит, таков мой уровень на данный момент. Если он выиграет, значит, он намного сильнее. Если у меня получится — супер. Буду выкладываться по полной и бороться за каждый мяч, а там уж как получится. Он знает меня хорошо, я знаю его хорошо. Мы знаем, чего друг от друга ожидать.

— Когда Мария Шарапова выиграла больше 30 матчей в вечерних сессиях на Арене Артура Эша, ее называли «Королевой ночи». Вы себя здесь почувствовали «Королем ночи»?

— Я очень не хотел сегодня играть последним, правда. Но выбирать не приходится — нужно подстраиваться. Слава богу, получилось выиграть. Теперь надеюсь, что успею заснуть, чтобы восстановиться и быть готовым играть дальше.

— Что случилось у вас с кроссовком?

— Был тяжелый розыгрыш, я достал укороченный и проехался боковой частью кроссовка по корту, и шнурок порвался. Пришлось поменять.

Четвертьфинальный матч St. Petersburg Open между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым пройдет в пятницу, 19 сентября и начнется не ранее 18:30 по московскому времени. (Мария Никулашкина)