Циципас обыграл Коболли и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге турнира в Акапулько обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:3, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 25-летнего грека 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Циципас встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Флавио Коболли (Италия, Q) — 6:3, 7:6 (8:6)
Новости