Циципас обыграл Коболли и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

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Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге турнира в Акапулько обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 25-летнего грека 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Циципас встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Флавио Коболли (Италия, Q) — 6:3, 7:6 (8:6)