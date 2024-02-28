Хачанов проиграл Легечке на турнире в Дубае, россиянин не реализовал 5 матчболов

Хачанов не смог реализовать 5 матчболов и проиграл Легечке на турнире в Дубае

Россиянин Карен Хачанов проиграл чеху Иржи Легечке во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6.

Матч длился 2 часа 57 минут. Хачанов за игру сделал 11 эйсов и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. У Легечки — 16 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Хачанов во втором сете не реализовал пять матчболов и позволил Легечке сравнять счет по партиям. В решающем сете россиянин вел со счетом 4:2, но проиграл 4 гейма подряд.

Чех вышел в четвертьфинал турнира и сыграет с Александром Бубликом (Казахстан).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:4