Алькарас — самый молодой полуфиналист Итогового турнира после Надаля

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

В заключительном туре групповой стадии он обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 6:4.

Алькарас впервые принимает участие в турнире. Он стал самым молодым полуфиналистом Итогового после Рафаэля Надаля в 2006 году. Надаль ни разу не выигрывал этот турнир.

За место в финале 2-я ракета мира поборется с сербом Новаком Джоковичем.