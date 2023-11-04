Селиваненко — о поражении Рублева: «Джокович в очередной раз показал свой чемпионский характер»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича в полуфинале «мастерса» в Париже. Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Спортсмены провели на корте 3 часа.

«Сегодня мы увидели великолепный теннис с фантастическими розыгрышами, державший в напряжении всех болельщиков на протяжении всего матча. Андрей был достаточно близок, но Новак в очередной раз показал свой чемпионский характер и сумел переломить ход поединка и довести его до победы», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале «мастерса» в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым. Счет в личных встречах 11-1 в пользу Джоковича.