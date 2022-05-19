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Сегодня, 13:57

Молчан победил Корию и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Словацкий теннисист Алекс Молчан одержал победу над аргентинцем Федерико Корией в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Таким образом, Молчан вышел в полуфинал турнира.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Молчан (Словакия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:2

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