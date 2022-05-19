Молчан победил Корию и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе
Словацкий теннисист Алекс Молчан одержал победу над аргентинцем Федерико Корией в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лионе.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Таким образом, Молчан вышел в полуфинал турнира.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Молчан (Словакия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:2
Новости