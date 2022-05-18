Белорус Ивашко обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Белорусский теннисист Илья Ивашко в 1/8 финала турнира в Женеве обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. 28-летний белорус сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Ивашко встретится с португальцем Жоау Соузой.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Денис Шаповалов (Канада, 3) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3