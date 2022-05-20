В Госдуме считают, что высказывание бывшей первой ракетки мира Энен может помочь нашим спортсменам

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала высказывание бывшей первой ракетки мира бельгийки Жюстины Энен против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Система соревнований в теннисе немного отличается. Попадание на Олимпиаду идет через коммерческие турниры. Этот вид спорта практически нигде не финансируется государством. Думаю, поэтому так много теннисистов высказываются в пользу наших спортсменов. Умение уйти от национальности и видеть только личность, хорошего спортсмена, вот это присутствует в теннисе. Они хотят и должны играть с лучшими из лучших. Не думаю, что дело дойдет до бойкота. При этом спортмены могут высказывать свою позицию без последствий. Они, как и положено в спорте, поддерживают других спортсменов», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что высказывания теннисистов могут помочь российским спортсменам.

«Помогут ли такие высказывания нашим спортсменам? Может, это учтут другие Федерации и виды. Может, поймут, что должно быть спортивное братство. Теннисисты оказались самыми толерантными в этом вопросе», — добавила Журова «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить россиян и белорусов от участия в турнире. Позже глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки.