Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:34

В Госдуме считают, что высказывание бывшей первой ракетки мира Энен может помочь нашим спортсменам

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала высказывание бывшей первой ракетки мира бельгийки Жюстины Энен против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Система соревнований в теннисе немного отличается. Попадание на Олимпиаду идет через коммерческие турниры. Этот вид спорта практически нигде не финансируется государством. Думаю, поэтому так много теннисистов высказываются в пользу наших спортсменов. Умение уйти от национальности и видеть только личность, хорошего спортсмена, вот это присутствует в теннисе. Они хотят и должны играть с лучшими из лучших. Не думаю, что дело дойдет до бойкота. При этом спортмены могут высказывать свою позицию без последствий. Они, как и положено в спорте, поддерживают других спортсменов», — сказала Журова «СЭ».

Жюстин Энен. Бывшая первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от «Уимблдона»

Также Журова считает, что высказывания теннисистов могут помочь российским спортсменам.

«Помогут ли такие высказывания нашим спортсменам? Может, это учтут другие Федерации и виды. Может, поймут, что должно быть спортивное братство. Теннисисты оказались самыми толерантными в этом вопросе», — добавила Журова «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить россиян и белорусов от участия в турнире. Позже глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Теннис
1
0
Читайте также
Тутберидзе уехала в США. Грозят ли ей там неприятности по «Закону Родченкова»?
Как будет выглядеть санкционный футбол в России. РПЛ наводит смуту, борется за нарушение спортивного принципа и живет без денег
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молчан победил Корию и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости