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Де Минаур — Медведев: прямая трансляция матча турнира в Торонто

Медведев сыграет с Де Минауром 11 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

В пятницу, 11 августа, пройдет четвертьфинальный матча «мастерса» в Торонто, в котором Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минауром. Встреча начнется около 21:00 — по московскому времени.

Официальных трансляций матча де Минаур — Медведев в России не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

В третьем круге Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти. Де Минаур вышел в четвертьфинал соревнований в Торонто благодаря победе над Тейлором Фрицем.

Россиянин уже становился победителем турнира в Торонто — это произошло в 2021 году. Действующим победителем соревнований является испанец Пабло Карреньо Буста. Призовой фонд составляет 6 573 785 долларов.

Даниил Медведев — бывшая первая ракетка мира. Он — победитель одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США 2021), Итогового турнира, триумфатор 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Алекс де Минаур — победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); финалист Кубка Дэвиса.

Теннис: турниры ATP в августе 2023 и кто из россиян выступит

Теннис
Даниил Медведев
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