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Сегодня, 17:26

Зверев повторил личный антирекорд по количеству поражений от топ-10 за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл восемь матчей из восьми против соперников из топ-10 в этом сезоне.

21 июля в 1/4 финала турнира в Баштаде он проиграл седьмой ракетке мира Андрею Рублеву (2:6, 3:6). Он повторил свой антирекорд по количеству поражений от представителей тп-10. В 2021 году Зверев тоже проиграл восемь матчей, но при этом выиграл 12.

Зверев на данный момент занимает 19-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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