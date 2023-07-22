Зверев повторил личный антирекорд по количеству поражений от топ-10 за сезон

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл восемь матчей из восьми против соперников из топ-10 в этом сезоне.

21 июля в 1/4 финала турнира в Баштаде он проиграл седьмой ракетке мира Андрею Рублеву (2:6, 3:6). Он повторил свой антирекорд по количеству поражений от представителей тп-10. В 2021 году Зверев тоже проиграл восемь матчей, но при этом выиграл 12.

Зверев на данный момент занимает 19-е место в рейтинге ATP.