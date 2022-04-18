39-летний Робредо сыграл последний матч в карьере

Испанский теннисист Томми Робредо завершил карьеру.

Сегодня, 18 апреля, 39-летний спортсмен провел своей последний матч. В первом круге турнира ATP 500 в Барселоне он уступил Бернабе Сапате Мираллесу со счетом 1:6, 1:6.

Робредо — бывшая пятая ракетка мира и обладатель 12 титулов ATP в одиночном разряде. Он выиграл три Кубка Дэвиса и четыре раза доходил до полуфиналов «Больших шлемов» (трижды — в парном разряде, один раз — в миксте).

Робредо за всю карьеру одержал в туре ATP 533 победы. 1 мая ему исполнится 40 лет.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Томми Робредо (Испания, WC) — 6:1, 6:1

Следующий соперник

Пабло Карреньо Буста (Испания, 8)