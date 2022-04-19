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Сегодня, 13:31

Легечка сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Белграде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг турнира в Белграде.

В первом круге он победил Анри Лааксонена из Швейцарии со счетом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем туре Легечка сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Иржи Легечка (Чехия, Q) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:2, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
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