Легечка сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Белграде
Чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг турнира в Белграде.
В первом круге он победил Анри Лааксонена из Швейцарии со счетом 6:2, 7:5. Игра продолжалась 1 час 18 минут.
В следующем туре Легечка сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Иржи Легечка (Чехия, Q) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:2, 7:5
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