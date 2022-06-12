Вторая ракетка мира Даниил Медведев поздравил голландца Тима Ван Рейтховена с победой на трунире ATP 250 в Хертогенбоше.

Россиянин проиграл 205-й ракете мира со счетом 4:6, 1:6.

«Хочу поздравить Тима. Потрясающая неделя. Ты первый раз в финале турнира ATP, и ты сразу уничтожил вторую ракетку мира. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно (смеется). Ты провел прекрасный матч и продолжай в том же духе. Я помню тебя по юниорам, ты талантливый. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров. Поздравляю тебя и твою команду», — приводит слова Медведева после матча Tennis TV.

Ван Рейтховен впервые вышел в финал турнира ATP и сразу же выиграл его. Также это его первая победа над теннисистом из топ-5 рейтинга.

По итогам турнира в Хертогенбосе голландец поднимется с 205-го на 106-е место в рейтинге ATP.

Медведев в понедельник, 13 июня, станет первой ракеткой мира и сохранит позицию как минимум до второй половины августа.