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Сборная России по настольному теннису впервые в истории выиграла серебро чемпионата Европы

19:40

Мужская сборная России уступила команде Германии в финале командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходил в Румынии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу немцев.

Мужская сборная России по настольному теннису впервые в истории завоевала серебряные медали командного чемпионата Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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