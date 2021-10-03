Сборная России по настольному теннису впервые в истории выиграла серебро чемпионата Европы
19:40
Мужская сборная России уступила команде Германии в финале командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходил в Румынии.
Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу немцев.
Мужская сборная России по настольному теннису впервые в истории завоевала серебряные медали командного чемпионата Европы.
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