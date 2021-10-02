Мужская сборная России по настольному теннису впервые вышла в финал командного чемпионата Европы
15:22
Мужская сборная России по настольному теннису впервые вышла в финал командного чемпионата Европы.
В полуфинале турнира в Румынии команда победила сборную Швеции со счетом 3-0. Лев Кацман победил Трулса Мерегорда, Максим Гребнев обыграл Антона Калльберга, а Владимир Сидоренко был сильнее Йона Перссона.
В финале сборная России сыграет с победителем матча Германия — Дания. Решающая встреча соревнований состоится 3 октября.
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