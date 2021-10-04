Олег Матыцин: «Сборная России по настольному теннису добилась исторического успеха»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу завоевания серебра российской национальной сборной по настольному теннису.

Вчера, 3 октября, сборная России в финале турнира проиграла команде Германии.

«Поздравляю Максима Гребнева, Льва Кацмана, Владимира Сидоренко, Кирилла Скачкова и Александра Шибаева с серебром чемпионата Европы по настольному теннису! Наши ребята добились исторического успеха: сборная России впервые вышла в финал командного европейского первенства и выиграла серебряные награды, российская команда стала главной сенсацией турнира, блестяще преодолела все раунды, обыграла признанных фаворитов. В финале российским спортсменам не хватило толики везения, для того чтобы выиграть золото. Уверен, серебряные медали станут еще одним шагом на пути нашей молодой команды к большому международному успеху. Поздравляю старшего тренера мужской сборной Валерия Салабаева, личных тренеров спортсменов и Федерацию настольного тенниса России!» — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее лучшим результатом сборной России на чемпионатах мира были бронзовые медали в 2013 году.