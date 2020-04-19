Отборочный олимпийский турнир по настольному теннису перенесен на 2021 год

Европейский олимпийский квалификационный турнир, который должен был состояться в Москве, перенесен на 2021 год, сообщает официальны сайт Международной федерации настольного тенниса.

Европейская олимпийская квалификация должна была пройти в Москве с 8 по 12 апреля, однако ITTF отменила все мероприятия до конца апреля из-за пандемии коронавируса. Впоследствии запрет на проведение соревнований был продлен до 30 июня.

На следующий год также перенесены квалификационные турниры в Азии, Америке, Океании.