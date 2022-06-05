Игрок в настольный теннис Тайлакова продлила контракт с французским клубом

Россиянка Мария Тайлакова, игрок в настольный теннис, продлила контракт с французским клубом «Мец» на год. В конце апреля спортсменка выиграла со своим клубом чемпионат Франции, а 4 июня одержала победу на всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Топ-16».

«У меня не было особой тактики в финале, я играла по ситуации и рада, что все получилось. На этом турнире я была в очень хорошей форме, но этот старт выдался тяжелым, и я довольна результатом. Недавно я выиграла клубный чемпионат Франции, но тот старт с вчерашним российским никак нельзя сравнивать. Это два совершенно разных турнира, в Москве я играла только за себя, во Франции выступала в составе команды. Обе победы очень ценны для меня. Я подписала контракт с французским клубом еще на год, а там уже как получится», — цитирует ТАСС Тайлакову.

21-летняя Тайлакова одолела в финале всероссийских соревнований по настольному теннису «Топ-16» 31-летнюю Ольгу Воробьеву, выступающую за клуб УГМК (4-3).