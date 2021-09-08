«Обвинения американцев в адрес Рылова? У нас свобода слова». Интервью нового главы ФИНА

Президент ФИНА Хусейн аль-Мусаллам — о вызовах, которые бросает мировому спорту коронавирус, больших переменах в своей организации, Евгении Рылове и его маске с котиком.

В июне кувейтец аль-Мусаллам сменил у руля Международной федерации плавания (ФИНА) уругвайца Хулио Сезара Мальоне, руководившего этой организацией на протяжении последних 12 лет. А в начале сентября приехал в Казань на форум «Россия — спортивная держава». Здесь он успел встретиться с главой ВФП Владимиром Сальниковым и руководителями Татарстана, а на встрече с журналистами проанонсировал грандиозный план реформ, которые начнутся уже в конце нынешнего года. И подвел по просьбе «СЭ» итоги прошедшего олимпийского турнира в плавании.

Утренние финалы? На Играх побито шесть рекордов мира

— Финалы у пловцов на Олимпиаде в Токио проводились в утреннее время, хотя некоторые атлеты остались этим недовольны. Ваше отношение к ситуации?

— Такие решения обсуждаются со всеми до принятия — самими спортсменами, тренерами, судьями, и так далее, — сказал аль-Мусаллам. — И посмотрите сами, в Токио было побито шесть мировых рекордов и 23 олимпийских — и большая их часть именно утром.

— Евгений Рылов стал первым олимпийским чемпионом из России за 25 лет, но американец Райан Мерфи и британец Люк Гринбэнк, занявшие второе и третье места, позволили себе неоднозначные замечания по поводу «чистоты» заплыва на 200 метров. Как на это реагировать?

— Слушайте, все видели, что Рылов выиграл. С другой стороны, мы живем в демократическом обществе, где есть свобода слова — каждый может выразить собственное мнение. Мы в ФИНА, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы все спортсмены, приехавшие на Игры, сдавали тесты и были «чистыми». Это наша обязанность. И отношение ко всем спортсменам должно быть одинаковым. Что мы и видели на Играх.

— Тому же Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с котом, мотивируя это тем, что она не входит в список утвержденной униформы. Перебор?

— Правила, по которым проводятся Олимпийские игры, ясны и прозрачны для всех. Там регламентируется и униформа, и экипировка, и спортивный инвентарь, и так далее. Если организаторы говорят — запрещено, значит, так и есть. К тому же Рылов свободно ходил в этой маске в тренировочном бассейне, за пределами арены, перед заплывами. Таковы правила, и их надо уважать. Сможет ли он выйти в такой маске на награждение в ходе чемпионата мира? Посмотрим, в декабре нас ждут большие изменения в правилах. Обсуждение будет открытым, можете сами за ним следить.

ФИНА ждут большие реформы

— Что вы обсуждали с руководством Татарстана и ВФВ в Казани?

— Мы обсудили ход подготовки Казани к чемпионату мира-2025, а также перспективы нашего сотрудничества. Уверен, что предстоящий турнир будет намного лучше, чем прошедший в 2015 году, и станет одним из лучших в истории. Потому что финал ЧМ-2015 стал лишь отправной точкой для ЧМ-2025. Все будет улучшено — технические моменты, подача, регламент. Турнир будет выглядеть совершенно по-новому.

— Казань, а следом Будапешт примут чемпионаты мира во второй раз с интервалом в 10 лет. Почему?

— Потому что у них уже есть все условия — арены, инфраструктура, опыт организации. Это и называется наследием чемпионатов мира. Конечно, у нас есть и другие кандидаты, готовые принять турниры после 2027 года.

— Что планируется делать накануне турнира, чтобы привлечь внимание болельщиков к водным видам спорта?

— Как раз сегодня мы поднимали этот вопрос. Например, мы планируем провести турнир в несколько этапов по подобию Кубка мира, но в разных городах России. С рабочим названием Российский водный тур. Чтобы он начинался на востоке страны и продвигался к западу, три-четыре старта. С участием как ведущих спортсменов мира, так и местных атлетов. Хотя пока это только проект, часть большой реформы календаря ФИНА, о которой я уже говорил.

— Как будет выглядеть реформа?

— У нас сейчас очень много различных соревнований — Кубки мира, Мировые серии и так далее. Поэтому мы создали комитет, чтобы переформатировать наш календарь, сделать его более привлекательным, как для элитных спортсменов, так и для публики. Сейчас комитет изучает различные возможности, идей у нас очень много. В декабре нам предложат совершенно новый календарь на будущий год, ждите перемен.

— В декабре также будет обновлен состав комиссии спортсменов ФИНА. Россияне могут в нее войти?

— Любой спортсмен имеет шансы. Теперь членов комиссии не назначают, а выбирают, причем сами атлеты. Так что нужно выдвинуть свою кандидатуру и получить большинство голосов.

Россия — мировой лидер в спорте

— Какие впечатления оставил у вас форум «Россия — спортивная держава»?

— Думаю, это отличная идея, ведь у вас такая большая страна, входящая в число мировых лидеров в спорте. Поэтому очень хорошо видеть, как процесс организован в разных городах и регионах — это помогает объединиться спортивному сообществу, способствует здоровой конкуренции. А самое главное, что в трудные ковидные времена мы с вами все здесь. Это настоящий вызов.

— В чем он заключается?

— Мы должны думать, как коронавирус изменит наше будущее и как ему противостоять. Журналисты редко об этом спрашивают спортсменов, но важнее всего — мир вокруг нас. Вот что влияет на спорт. Детям нужно ходить на тренировки, спортсменам — соревноваться и ездить в другие страны. Все это вызовы, вопросы, которые необходимо решать.